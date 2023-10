Sioen veut fermer un département du site de Mouscron, 79 emplois menacés

L'entreprise explique que le marché mondial des fils techniques a connu des changements importants ces dernières années en raison notamment de la baisse des coûts de l'énergie et de main-d'œuvre en Asie, qui a exacerbé la concurrence et entraîné une chute des prix en Europe. "L'Europe, et plus particulièrement la Belgique, a du mal à être compétitive dans ces conditions difficiles", poursuit Sioen. "Les prix de l'énergie élevés en Europe, combinés aux coûts élevés de main-d'œuvre, ont sérieusement miné notre position concurrentielle."

Ce contexte a affecté la compétitivité du département de production de fils techniques à Mouscron, structurellement déficitaire, poursuit le groupe. "Les prix des fils techniques importés, y compris les coûts de transport et de douane, sont nettement inférieurs aux coûts de production en Belgique."