Sirris investit 5,5 millions d'euros supplémentaires, dont 1,5 dans l'IA générative

Sirris, le centre d'innovation de l'industrie technologique belge, va investir 5,5 millions d'euros supplémentaires cette année dans l'intelligence artificielle (IA) générative et trois nouveaux environnements de test, annonce-t-il jeudi à l'occasion de son 75e anniversaire. Ce montant vient s'ajouter à celui des investissements annuels de l'organisme.

Une partie importante, soit 4 millions d'euros, sera consacrée à trois nouveaux environnements industriels de test et de démonstration dans les laboratoires de Courtrai, Genk et Charleroi. Le 1,5 million d'euros restant ira à la recherche et au développement de l'intelligence artificielle générative (GenAI).

Dès le mois de décembre, les PME de l'industrie manufacturière belge pourront tester et expérimenter avec les technologies les plus modernes, se félicite Sirris.