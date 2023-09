Six chefs d'Etat de pays germanophones visitent la Câblerie d'Eupen

Dans le cadre du 19e sommet informel des chefs d'Etat germanophones, le prince héritier Alois von und zu Liechtenstein, le Grand-Duc Henri de Luxembourg, Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale d'Allemagne, Alexander Van der Bellen, Président fédéral de la République d'Autriche, Alain Berset, Président de la Confédération suisse tout comme le roi Philippe, ont visité la Câblerie d'Eupen, le plus important employeur privé de la Communauté germanophone, avec plus 800 emplois. Particulièrement touchée par les inondations de 2021, elle est un modèle en matière de durabilité et d'efforts déployés pour la protection de l'environnement.

Ce mardi, les chefs d'Etats ont été accueillis par la famille Bourseau qui est a créé l'entreprise il y a plus de 110 ans. Depuis plus d'un siècle, Kabelwerk Eupen AG fabrique des câbles et des fils pour le transport de l'énergie et la télécommunication. Elle fournit ses produits dans plus de 70 pays. La division Pipe de l'entreprise, créée en 1950, faisait ce mardi, l'objet de la visite des chefs d'Etat. Elle propose une large gamme de tubes en PVC et en polyéthylène résistants à la température pour des applications comme le transport du gaz, de l'eau, l'évacuation des eaux usées et la protection des câbles.

Le sommet informel s'est clôturé par une réunion de travail consacrée à l'économie circulaire.