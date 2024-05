Six entreprises en infraction dans la galerie Agora après une intervention de police

La zone de police de Bruxelles-Capitale/ Ixelles a mené jeudi dernier une intervention dans la galerie Agora, à Bruxelles. Elle a procédé au contrôle de neuf entreprises, dont six étaient en infraction, concernant principalement des travailleurs non déclarés. Quelque 33 personnes ont été contrôlées, onze d'entre elles étant en séjour illégal.

"Le jeudi 23 mai, nos agents ont mené une action dans la galerie Agora, située dans le centre-ville de Bruxelles, en collaboration avec l'Office national de sécurité sociale (ONSS), l'Office national de l'Emploi (Onem), l'Inspection régionale de l'Emploi, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs (l'Inasti), l'Office des Étrangers (OE), ainsi que les SPF Finances, Économie et Santé publique".

Au total, neuf entreprises ont été contrôlées, dont six étaient en infraction. La plupart des infractions concernaient des travailleurs non déclarés. La comptabilité de cinq entreprises n'était pas en règle. "Quelque 33 personnes ont été contrôlées. Onze d'entre elles, dont neuf travailleurs non déclarés, sont en séjour illégal", a expliqué la zone de police.