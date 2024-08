Six entreprises sur dix prévoient de poursuivre leur croissance en 2024

Ce sont principalement les grandes entreprises qui envisagent une telle expansion. Tandis que seule la moitié des entreprises comptant jusqu'à cinq employés prévoient de poursuivre leur croissance en 2024, 76 % des acteurs comptant entre six et 50 employés et 70 % des entreprises comptant plus de 50 employés envisagent une telle perspective.

Près de 42% de ces sociétés mettent l'accent sur le développement de leur marque pour soutenir cette croissance. L'expansion de la main-d'œuvre reste également une priorité pour 39 % des employeurs. Enfin, le développement de nouveaux produits et services est à l'ordre du jour pour 28 % des répondants. Plus de la moitié des entreprises prévoient en outre des investissements supérieurs à 100.000 euros pour mettre en oeuvre ces projets.