SNCF: la ligne LGV Sud-Est à l'arrêt, 80.000 voyageurs affectés

Partager:

- Quelques jours après des sabotages ayant largement perturbé le trafic des trains à grande vitesse, la ligne Paris-Lyon devrait rester paralysée une grande partie de la journée de mercredi, à cause d'une "mini-tornade", impactant quelque 80.000 voyageurs. Le trafic a été interrompu vers 07H40 après de violents orages et la reprise de la circulation est "possible à partir de 14H00" mais seulement "sur ligne classique", la ligne grande vitesse Sud-Est n'étant "toujours pas dégagée" et des installations d'alimentation électrique "encore en dérangement", a déclaré la SNCF dans un point de situation.

"Aucun train ne partira de Gare de Lyon et des gares de la ligne grande vitesse avant 17h", précise la compagnie en indiquant que "priorité est donnée aux voyageurs bloqués dans les trains". Une "mini-tornade" dans le nord de la Bourgogne a couché de nombreux arbres sur les voies, rapides et classiques, touchant certaines alimentations électriques et impliquant d'importants travaux de remise en état, a expliqué la SNCF en appelant ses clients à reporter leur voyage. Dans la matinée, la décision a été prise de ramener en gare tous les trains en ligne, a indiqué la compagnie publique en estimant que "80.000 voyageurs vont être impactés".

A l'origine des problèmes, "un arbre est tombé sur la ligne à grande vitesse, qui a été heurté par un TGV lancé à pleine vitesse", a expliqué à l'AFP Séverine Lepère, directrice générale adjointe Ile-de-France de SNCF Réseau. "Il n'y a pas de blessés à bord" mais le train est immobilisé, a-t-elle ajouté. La SNCF a annoncé en milieu de journée l'envoi d'un train pour récupérer les voyageurs de ce TGV. "Les trafics LGV entre Lyon et Paris et Dijon sont interrompus mais la ligne entre Lyon et Marseille fonctionne bien, naturellement avec des retards", a précisé Mme Lepère. Thibaud MORITZ