Société Générale veut supprimer environ 900 postes à son siège

Le groupe bancaire Société Générale a annoncé lundi la suppression d'environ 900 postes à son siège, "sans départs contraints", soit 5% des effectifs du siège, dans le cadre d'un vaste plan de réduction des coûts lancé par son nouveau directeur général Slawomir Krupa.

"L'objectif est de regrouper et mutualiser certaines activités et fonctions, de supprimer des strates hiérarchiques pour alléger les processus de décision" et de "redimensionner certaines équipes" notamment dans l'informatique et les achats, a expliqué le groupe français dans un communiqué.