Solicous acquiert l'entreprise Valfrais

Le grossiste alimentaire Solucious a acquis l'entièreté de l'entreprise Valfrais, a indiqué Colruyt Group, dont Solicious fait partie, dans un communiqué mardi. Implantée à Bastogne, Valfrais est spécialisée dans la vente de produits alimentaires "ultra-frais" et livre des clients professionnels en Wallonie, à Bruxelles, au Luxembourg et dans le nord de la France.

L'objectif de cette acquisition est de "soutenir la croissance de Solucious et de partager les expertises respectives dans un marché de l'alimentation en pleine consolidation".

Concrètement, Valfrais sera progressivement intégrée aux systèmes de Solucious et continuera à exister en tant que marque. Des changements seront toutefois mis en place et porteront sur l'adaptation et l'élargissement de l'assortiment de l'entreprise. ?Par ailleurs, rien ne changera pour les clients de Valfrais, principalement actifs dans le secteur de l'horeca.