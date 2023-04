Solidaris se mobilise en faveur d'un prix plus "juste" des médicaments

La mutualité socialiste Solidaris a mené, jeudi, une action devant le siège de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA), à la veille de la journée mondiale de la santé. Baptisé "Buvons à la santé des actionnaires", le rassemblement visait à dénoncer les lobbys des firmes pharmaceutiques qui "empêchent concrètement d'avancer vers plus de transparence dans les négociations".

À cette occasion, un faux chèque géant d'un milliard d'euros a été remis par Jean-Pascal Labille, le secrétaire général de Solidaris, à l'EFPIA.

Selon la mutuelle, les nouveaux médicaments, en particulier ceux utilisés pour traiter le cancer et les maladies rares, sont trop onéreux. Leurs prix "ne font qu'augmenter " car "les firmes pharmaceutiques en demandent toujours plus et que l'État n'est pas en mesure de négocier".