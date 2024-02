Solvay élimine le recours au charbon dans son usine de Green River aux États-Unis

Solvay souligne sa volonté de poursuivre sa transition énergétique et de réduire son empreinte carbone grâce à plusieurs initiatives, dont l'élimination progressive du charbon dans ses usines de production de carbonate de soude d'ici 2030. "A partir d'aujourd'hui, nous n'utiliserons plus de charbon à Green River", confirme le CEO Philippe Kehren. "La décision d'alimenter cette installation stratégique avec du gaz naturel améliore la compétitivité et la durabilité à long terme de Solvay."

L'usine de Green River produit du carbonate de sodium et du bicarbonate de sodium à partir du trona, un minéral naturel. Ces produits sont notamment utilisés pour le verre plat pour l'isolation des bâtiments, le verre d'emballage, les détergents, la nourriture animale. Ils sont aussi destinés à d'autres marchés à forte croissance tels que les panneaux solaires et le carbonate de lithium pour les batteries des véhicules électriques.