Solvay et Syensqo se distinguent en tête du BEL 20

Wall Street repassant dans le vert et l'inflation en zone euro ayant ralenti plus que prévu, le BEL 20 et ses voisins européens montraient plus de résistance mercredi en fin d'après-midi L'indice bruxellois regagnait finalement 0,68% à 3.856,10 points avec 13 de ses 19 éléments en hausse, Solvay (26,69) et Syensqo (91,29) en tête avec des bonds de 4,26 et 4,21%.

KBC (69,40) et Ageas (43,04) valaient 0,06 et 0,28% de plus que mardi, AB InBev (55,88) reculant par contre de 0,60% tandis que Lotus Bakeries (8.770) et Elia (97,90) fermaient la marche avec des reculs de 1,79 et 1,76%.

D'Ieteren (208,40) et Umicore (20,60) suivaient avec des mieux de 2,66 et 2,59%, arGEN-X (366,90) venant ensuite avec un regain de 1,55% alors que Galapagos (29,28) reperdait 1,01%. UCB (114,95) terminait quant à elle de justesse de 0,13% dans le vert.

Tessenderlo (24,90) et Recticel (11,58) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 5,5 et 6%, Aperam (30,18) progressant de 4,5%, la BNB (476,00) et Belysse (0,975) de 3,2% chacune.

Ontex (8,11) et Bpost (3,51) valaient de même 2,3 et 2,6% de plus que la veille, Ekopak (18,05) et SmartPhoto (25,70) chutant par contre de 5 et 3%.

IBA (13,64) et Nyxoah (11,10) étaient enfin positives de 3,3 et 2,3%, Hyloris (11,55) et Onward Medical (4,94) reculant par contre de 2,1 et 1,6%.