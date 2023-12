Solvay et Syensqo tirent à nouveau le BEL 20 à la hausse

En bondissant de 9,2 et 3,2% mercredi vers onze heures, les actions Solvay (24,25) et Syensqo (108,72) tiraient à nouveau l'indice BEL 20 à la hausse, celui-ci progressant de 0,45% à 3.735 points.

AB InBev (57,71) et Proximus (8,59) étaient en tête des baisses avec des reculs de 1,6 et 1,2%, Ageas (40,29) et Cofinimmo (67,90) cédant 0,5% tandis que KBC (56,18) gagnait 0,4%.

Elia (109,10) se distinguait également par un gain de 2,7%, arGEN-X (426,50) et Galapagos (36,81) progressant de 1,5 et 0,9% alors que UCB (77,26) reperdait 0,3%.

Melexis (89,70) et D'Ieteren (164,80) progressaient de 1,2 et 0,9% tandis que Aperam (30,98) et Umicore (23,89) regagnaient 0,2% chacune, Barco (15,47) récupérant 0,7%.

Hors BEL 20, les résultats de Colruyt (40,21), supérieurs aux attentes, faisaient remonter le titre de 2,4% alors que celui-ci avait chuté de 5,4% la veille en fin de journée.

Bpost (4,73) et Unifiedpost (2,58) valaient 1,2 et 2,4% de plus que la veille alors que Kinepolis (43,80) et CFE (7,75) abandonnaient 1,3 et 4,3%.