Solvay repousse le BEL 20 sous les 3.700 points

arGEN-X (427,50) et Galapagos (36,57) étaient positives de 0,8 et 0,2% alors que UCB (76,30) cédait 0,4% comme AB InBev (58,45), Aedifica (61,75), Ageas (40,34), D'Ieteren (160,80), KBC (56,72) et WDP (27,12).

Melexis (87,65) gagnait par contre 0,4%, Elia (107,30) et Proximus (8,85) s'appréciant de 0,1 et 0,2% tandis que Aperam (31,16) et Umicore (23,98) reperdaient 0,2 et 0,5%.

La BNB (504,00) chutait par ailleurs de 4,2%, Agfa-Gevaert (1,42) abandonnant 3,1% contrairement à CFE (8,13) et VGP (100,00) qui progressaient de 2,8 et 2,4%.

Sequana Medical (3,46) se distinguait enfin par un bond de 9,8%, Hyloris (12,05) et Nyxoah (4,41) étant négatives de 2 et 1,3%.