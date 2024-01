Solvay s'adapte pour répondre à la demande de produits photovoltaïques en Chine

Cette alliance stratégique permettra au site de produire annuellement 48 kilotonnes de peroxyde d'hydrogène de qualité photovoltaïque d'ici 2025, prédit Solvay, et d'ainsi répondre efficacement à la demande croissante de l'industrie. Les deux partenaires soutiendront de la sorte la croissance du secteur des énergies renouvelables dans le nord de la Chine, espèrent-ils.

"En accord avec les objectifs ambitieux de la Chine en matière de neutralité carbone, notre collaboration positionne Solvay comme un contributeur clé. En s'appuyant sur des technologies de pointe et sur notre présence établie sur le marché du peroxyde d'hydrogène de haute pureté, ce partenariat stratégique tire parti de l'expansion rapide du marché photovoltaïque chinois", a commenté Philippe Kehren, CEO de Solvay, cité dans un communiqué.

Le marché chinois est reconnu comme le plus important au monde pour le peroxyde d'hydrogène.

Depuis 2010, Solvay et Huatai exploitent une coentreprise, qui intègre la technologie de pointe de Solvay en matière de peroxyde d'hydrogène, dans la zone de développement technique et économique de Dongying, dans la province de Shandong.

"Notre coentreprise avec Solvay témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité. Cette expansion n'a pas pour seul but d'augmenter la capacité, mais aussi de contribuer de manière significative aux objectifs de neutralité carbone de la Chine et à la croissance de l'industrie photovoltaïque", a abondé Wang Yukang, président du groupe Huatai Chemicals.