Sony s'attend à une baisse de ses ventes de PlayStation

Le groupe japonais de technologie et de divertissement Sony a vendu moins de consoles de jeu PlayStation 5 au cours des trois premiers mois de cette année qu'au cours de la période précédente. Il y a également eu moins de joueurs sur le réseau PlayStation et moins de jeux vendus. Il s'attend à ce que ce recul se poursuive durant l'exercice 2024-2025 et qu'il affecte également ses activités dans le cinéma.