Soupçons de favoritisme: deux ans de prison avec sursis requis contre l'ex-PDG d'EDF Henri Proglio

En défense, Me Jean Reinhart, avocat de l'entreprise, a plaidé la relaxe, soulignant qu'une condamnation, même non inscrite au casier judiciaire, empêcherait le groupe industriel de se porter candidat à certains marchés internationaux.

Dans ce dossier, "aucune procédure d'appel à concurrence, même la plus simplifiée, n'a été mise en oeuvre", a souligné le procureur. Et beaucoup de consultants n'ont été recrutés que parce qu'ils connaissaient personnellement M. Proglio. "C'est le fait du prince", a-t-il ajouté.

A l'audience, M. Proglio a plaidé "l'efficacité" et réfuté toute volonté de contourner les règles. De leur côté, la plupart des 11 consultants poursuivis - neuf personnes physiques et deux entreprises, jugées pour recel de favoritisme - se sont défendus en expliquant n'avoir "jamais imaginé" qu'on puisse les solliciter en dehors des règles.

Le magistrat a ainsi ironisé, entre autre exemples, sur le recrutement du physicien et ancien ministre Claude Allègre, payé 336.000 euros (hors taxe) pour exercer du lobbying pro-nucléaire. "Il avait une réputation, une crédibilité et je n'en connaissais pas d'autres", avait expliqué à son propos M. Proglio lors de l'audience, en mai.

Une justification qui suscite les railleries du procureur: "c'est le célèbre +vu à la télé+ qui vous permet de vous dispenser des règles de la commande publique", a-t-il observé.

Le procureur a rejeté les "excuses fallacieuses" de certains prévenus, comme le fait que les procédures de gré à gré auraient été justifiées par une "urgence impérieuse" à recruter. Selon lui, la jurisprudence est restrictive sur ce point et il aurait fallu que cette urgence soit liée à un "événement imprévisible", ce qui n'était manifestement pas le cas.

Quant aux 11 consultants poursuivis - dont les anciens journalistes Jean de Belot et Laïd Sammari, le criminologue Alain Bauer, ou la société de conseils de l'ex-PDG de Vivendi Jean-Marie Messier - ils "ne pouvaient pas ignorer" qu'aucune concurrence n'était organisée, a souligné l'autre représentante du PNF, Bénérice Dinh.

Les peines requises à leur encontre - pour chacun, une amende, une peine de prison et une interdiction de candidater à des marchés publics - ont été modulées en fonction du montant des contrats litigieux.

Elles s'étalent ainsi de six mois à 18 mois de prison avec sursis et de 121.000 à un million d'euros d'amende. Seul l'ancien dirigeant de Gaz de France et de la SNCF, Loïk Le Floch-Prigent, a vu le parquet requérir contre lui une peine de prison ferme (un an), en raison de son passé judiciaire - il a été condamné en 2003 dans l'affaire Elf.

Pendant l'audience, chacun a expliqué en substance avoir été choisi de gré à gré pour ses compétences pointues dans son domaine de prédilection: "On n'a jamais vu autant de spécialistes autoproclamés dans leur domaine", a ironisé la procureure. "C'est l'avantage de l'autoproclamation: pas besoin de mise en concurrence, on prend un café, on signe un contrat sur un bout de table, c'est l'entre-soi".

Le procès doit s'achever vendredi par les dernières plaidoiries de la défense - dont celle de M. Proglio. Après quoi, le tribunal mettra sa décision en délibéré. La décision devrait être rendue dans plusieurs mois.