Spacebel signe un contrat avec OHB Italia pour la future mission Comet Interceptor

Prévu pour un lancement en 2029, Comet Interceptor doit permettre la découverte et l'analyse d'une comète située à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre et dont les matériaux sont restés inchangés depuis la formation de notre système solaire, voici environ 4,5 milliards d'années. Cette mission devrait atteindre cet objectif dans les cinq à six ans suivant le lancement. Le but de ce programme mené par l'ESA, en collaboration avec l'agence spatiale japonaise (Jaxa), est d'obtenir de nouvelles connaissances sur la nature des comètes et les origines de notre système solaire.

OHB Italia, maître d'œuvre de la mission, a signé un contrat avec Spacebel, a indiqué lundi la société belge. Cet accord concerne la fourniture du logiciel central en charge du vaisseau spatial, son équipement de plate-forme et les instruments de la charge utile. Une dizaine d'ingénieurs seront mobilisés sur ce projet durant les deux prochaines années, précise Spacebel.