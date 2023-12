SpaceX lance un drone spatial militaire américain pour une mission de recherche

"Ces tests comprennent l'exploitation de l'avion spatial ré-utilisable sur de nouveaux régimes orbitaux, l'expérimentation de technologies d'avenir sur la connaissance du domaine spatial et l'étude des effets des radiations sur des matériaux fournis par la Nasa", selon un communiqué publié le mois dernier par le bureau des capacités rapides du département américain des Forces aériennes.

Le communiqué précisé que c'était la première fois que le X-37B est lancé par une fusée Falcon Heavy, l'une des plus puissantes en activité et capable de transporter des charges allant jusqu'à 26.700 kg loin dans l'espace.

Entouré du plus grand secret, le X-37B a effectué son premier vol en 2010 et a passé au total plus de dix ans dans l'espace au cours de ses six premières missions, avait indiqué à l'issue de sa sixième mission en novembre 2022 son constructeur, l'avionneur américain Boeing.