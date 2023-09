SpaceX pourra à nouveau lancer sa fusée Starship après plusieurs ajustements

SpaceX pourra à nouveau reprendre les tests avec la plus grande fusée du monde après avoir répondu aux exigences de sécurité et d'environnement. La société spatiale privée a reçu une liste du régulateur américain FAA avec 63 points qui doivent être respectés pour que Starship puisse à nouveau décoller. Lors du dernier essai, la fusée avait explosé, mais le test avait permis d'apprendre beaucoup de choses, selon SpaceX.

L'entreprise d'Elon Musk espère pouvoir fabriquer une fusée réutilisable, qui pourrait, entre autres, aller sur Mars. En avril, un essai avait eu lieu pour la première fois et la fusée complète, composée de la capsule Starship et du lanceur Super Heavy, avait décollé. L'essai de l'engin de 120 mètres de haut s'est soldé par une explosion et la destruction du terrain de lancement après moins de quatre minutes.

L'explosion a eu des "causes multiples", indique la FAA vendredi. Des mesures doivent notamment être prises pour éviter que des fuites de carburant et des incendies ne se reproduisent, comme lors du vol d'essai.