À Stockholm, de chics enchères pour le mobilier Ikea

Vaisselle, meubles, miroirs, luminaires: plus de 100 pièces provenant de particuliers ont été vendues. Un canapé rouge distribué en 1972 au prix de 120 euros a été adjugé pour 2.000 euros.

Plus tôt cette année, c'est un fauteuil du modèle "Cavelli" qui a fait grand bruit en étant vendu 18.000 euros contre une vingtaine d'euros lors de sa mise sur le marché en 1958.

"Quand j'étais petit on voyait ça plutôt comme l'endroit où on allait quand on voulait des meubles pas chers. On les assemblait et puis après quelques années on s'en débarrassait", se souvient Thomas Raber, un élégant sexagénaire en visite dans la salle d'exposition de la maison d'enchères.