Subway considéré par Kiev comme sponsor de la guerre

Selon l'Agence nationale pour la prévention de la corruption (NACP), Subway a maintenu l'activité de plus de 500 magasins en Russie, et a également continué à y faire de la publicité via les réseaux sociaux. La NACP accuse également Subway de continuer à payer des licences à la Russie. L'entreprise n'a pas répondu aux accusations.

D'autres grandes entreprises occidentales figurent sur cette liste de "sponsors de guerre", c'est notamment le cas de PepsiCo, Philip Morris International, Bonduelle ou encore Procter & Gamble.