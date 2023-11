Super rebond hebdomadaire de près de 6,5% pour le BEL 20

Les immobilières étaient à nouveau soutenues avec des regains de 3,03 et 2,54% en Aedifica (57,85) et Cofinimmo (64,50), WDP (25,62) s'appréciant de 2,73%.

Ceux de Galapagos (34,72) étaient par contre salués par un bond de 7,79%, celle-ci précédant Elia (96,85) et Aperam (28,32) qui regagnaient 3,86 et 2,94%.

AB InBev (55,11) valait 1,32% de plus que jeudi, KBC (54,04) et Ageas (37,33) progressant de 2,66 et 1,33%, Sofina (194,80) et Proximus (8,06) de 2,85 et 1,69% ; Melexis (73,40) et Umicore (23,89) regagnant 1,52 et 1,96%.

ING (12,25) et Roularta (12,70) rebondissaient par ailleurs de 3,9 et 5,4% alors que Exmar (8,09) ajoutait 6,4% aux 26,2% engrangés la veille.

Care Property Invest (12,60) et VGP (86,00) étaient positives de 5 et 4,9%, Shurgard (39,69) et Retail Estates (63,10) de 4,5 et 5%, Xior (30,25) de 3,2%.