Sur la défensive, le BEL 20 et ses voisins restent partagés

Avec 14 de ses éléments dans le rouge lundi vers onze heures, l'indice BEL 20 restait prudemment expectatif avec Ageas (38,02) et Sofina (206,40) en tête des baisses avec des reculs de 2,6 et 1,9%.

Ackermans (156,40) et Aperam (27,23) suivaient avec des pertes de 1,2%, Elia (101,50) et Umicore (19,67) cédant 0,8% chacune.

Melexis (79,15) s'appréciait de 0,1%, ce que Proximus (7,71), fort irrégulière, perdait momentanément.

Bpost (3,564) et Orange Belgium (12,86) reculaient par ailleurs de 2,3 et 1,8% tandis que Agfa-Gevaert (1,05) et Atenor (6,08) plongeaient de 5,4 et 6,4%, celle-ci après annulation du dividende notamment.

Celyad (0,366) chutait enfin de 6,1%, Sequana Medical (2,39) et Biotalys (3,47) abandonnant 2 et 1,7% alors qu'Onward Medical (5,22) et Hyloris (12,55) remontaient de 4,4 et 1,6%.