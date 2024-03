Sur le tracé de l'A69, trois "écureuils" perchés et un chantier qui continue d'avancer

Trois militants écologistes surnommés les "écureuils" sont perchés depuis plus d'un mois dans des arbres sur le tracé de la future autoroute Castres-Toulouse, mais leur action, soutenue au sol par plusieurs dizaines de militants, n'empêche pas le chantier d'avancer, selon le concessionnaire qui ne prévoit aucun retard.

De loin, leurs installations suspendues ressemblent à de grands drapeaux qui se seraient pris dans des branches. De plus près, on distingue des planches, des toiles de tente et des bidons, et c'est là-haut, à plusieurs dizaines de mètres, que les trois "écureuils" s'opposent à l'abattage des arbres dans lesquels ils ont élu domicile.