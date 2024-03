Syensqo rebondit après avoir perdu 6,2%

Solvay (25,05) et Aperam (27,03) se distinguaient par des hausses de 4 et 2,4% alors que le poids-lourd arGEN-X (351,00) abandonnait 2,3% en compagnie de Galapagos (31,63) et UCB (107,65), négatives de 1 et 0,9%.

AB InBev (57,93) progressait de 0,6%, KBC (68,20) et Ageas (39,11) de 0,9 et 0,5%, D'Ieteren (194,10) et Proximus (7,63) de 1,1%, Melexis (78,55) regagnant 0,3%, ce que perdait Elia (98,40).

Onward Medical (6,04) et Oxurion (0,0002) reperdaient par ailleurs 4,1 et 33,3% en compagnie de Biotalys (3,00) et Mithra (0,219) qui chutaient de 5,9 et 4,8%.

Kinepolis (42,90) et EVS (33,80) valaient enfin 1,4 et 1,6% de plus que la veille tandis que Jensen (36,80) et Agfa-Gevaert (10,6) s'appréciaient de 1,4 et 1,1%, Unifiedpost (3,52) cédant par contre 2,3%.