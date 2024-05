Syensqo signe un premier trimestre "encourageant" mais reste prudent sur ses perspectives

Syensqo, active dans le secteur de la chimie de spécialité et scindée du groupe Solvay depuis décembre, a dévoilé jeudi des résultats "encourageants" pour le premier trimestre. Si le chiffre d'affaires net a grimpé par rapport aux trois derniers mois de 2023, la tendance est à la baisse sur un an.

"Le premier trimestre de 2023 était le meilleur premier trimestre de notre histoire", a expliqué Christopher Davis, directeur financier de Syensqo, lors d'une conférence de presse. "Ces baisses sur un an s'expliquent par la hausse des prix, une réduction des volumes ainsi que les taux de change."

Le chiffre d'affaires net de Syensqo a grimpé de 3% sur un trimestre, passant de 1,577 à 1,624 milliard d'euros, "grâce à l'amélioration de la dynamique des volumes", souligne l'entreprise. Il était de 1,813 milliard voici douze mois. Le bénéfice opérationnel (Ebitda) sous-jacent est de 363 millions d'euros, soit une hausse de 23,3% par rapport au dernier trimestre de 2023, mais une baisse de 23,4% sur un an.

La CEO Ilham Kadri a pour sa part évoqué des résultats "alignés avec le marché". "Le pire est derrière nous, ces résultats sont encourageants", a-t-elle noté, signalant de nouveaux partenariats dans l'aéronautique, les véhicules électriques ou encore des solutions dermo-cosmétiques haut de gamme.

Malgré cette bonne dynamique des volumes, le groupe coté en Bourse signale que "le rythme d'une reprise macroéconomique globale reste incertain". Les perspectives pour 2024 restent dès lors fidèles aux précédentes déclarations, avec un Ebitda sous-jacent entre 1,4 et 1,55 milliard d'euros et un flux de trésorerie (free cash flow) entre 400 et 500 millions d'euros.

"Nous réaffirmons nos perspectives et nos objectifs vu les performances réalisées par rapport au dernier trimestre 2023. Je reste extrêmement confiante sur la croissance à long terme de notre entreprise", a encore commenté Ilham Kadri.