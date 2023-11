Taïwan affirme que la Chine tente d'influencer son processus électoral

Le secrétaire général avance que la Chine a recours à des tactiques telles que des campagnes de désinformation, des menaces militaires et de la coercition économique.

M. Koo avance aussi que le gouvernement de Taïwan observe une augmentation de la désinformation sur les réseaux sociaux visant à alimenter le mécontentement envers le parti au pouvoir. Les autorités font de leur mieux pour corriger les fausses informations, au lieu de bannir ces plateformes, assure-t-il. "Nous avons toute confiance dans la résilience démocratique et dans les compétences des Taïwanais en matière d'éducation aux médias", a-t-il ajouté.

En octobre dernier par exemple, la Chine a annoncé une enquête visant Foxconn, une entreprise technologique basée à Taïwan mais opérant en Chine, et étant fournisseur essentiel au géant américain Apple.

Des élections nationales se tiendront en janvier à Taïwan et M. Lai, l'adjoint de l'actuelle présidente Tsai, est actuellement le favori du scrutin. Il s'est précédemment décrit comme un "indépendantiste taïwanais pragmatique".

Ses adversaires, Hou Yu-ih du parti Kuomintang, favorable à la Chine, et Ko Wen-je du parti du Peuple de Taïwan, plus petit, cherchent à promouvoir des liens plus étroits avec Pékin.

Pékin considère Taïwan comme une province qu'il n'a pas encore réussi à réunifier.