A Taïwan, des coquilles d'huîtres métamorphosées en tissu écoresponsable

"Ils brûlaient les coquilles et appliquaient les résidus sur les murs. Les maisons devenaient ensuite chaudes pendant l'hiver et fraîches durant l'été", relate pour l'AFP le Taïwanais de 42 ans dans son usine de Tainan, dans le sud-ouest de l'île.

Aujourd'hui, son usine taïwanaise emploie quelque 100 tonnes par an de ces enveloppes protectrices pour produire environ 900 tonnes de "Seawool" (en français, "laine de mer"), un tissu breveté et dont la marque a été déposée.

Ce tissu et les vêtements qui en découlent rapportent quelque 220 millions de nouveaux dollars de Taïwan (6,2 millions d'euros) par an. La majeure partie est achetée par des marques d'habits durables et pour l'extérieur en Europe et aux Etats-Unis.

La fabrication de cette laine à Taïwan ne serait pas possible sans l'ostréiculture unique de l'île autonome, estime M. Wang.

- "Une laine magique" -

"On ne trouve pas cette chaîne industrielle ailleurs dans le monde", assure l'entrepreneur.

"Nous avons des gens pour récolter les huîtres, nous avons des spécialistes pour nettoyer les coquilles d'huîtres et nous avons des gens pour sécher et calciner (traiter) les coquilles", observe-t-il.