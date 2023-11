A Taïwan, l'art investit une installation militaire

Les oeuvres exposées dans le cadre de cet évènement organisé à travers Matsu mettent en avant la beauté naturelle de ce chapelet de petits îles rocheuses situées à 20 minutes de bateau de la côte orientale chinoise.

Mais certains artistes, comme le concepteur lumière Liu Ping-yi et sa partenaire Annie Chu, ont choisi d'évoquer l'histoire du conflit armé entre la Chine et Matsu et d'autres petits archipels dépendant de Taïwan.

A partir de 1954, la Chine a bombardé de manière sporadique ces îles et la situation a perduré jusqu'en 1979, date de l'établissement de relations diplomatiques entre Washington et Pékin.