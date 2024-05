Telenet se lance en Wallonie sur le marché de l'internet fixe et de la télévision

Telenet débarque à partir de lundi prochain en Wallonie et dans les communes bruxelloises où l'opérateur télécom n'était pas encore présent, a-t-il annoncé mardi. L'entreprise va en effet se lancer, via sa marque BASE et les "prix compétitifs" qui l'accompagnent, sur le marché de l'internet fixe et de la télévision partout en Belgique.

Pour pouvoir proposer son offre fixe, BASE s'appuiera sur deux réseaux distincts en fonction de la localisation géographique des clients. En Flandre, dans deux tiers des communes bruxelloises et dans la Botte du Hainaut en Wallonie, il s'agira du réseau câblé de Wyre, la co-entreprise entre Telenet et Fluvius. En Wallonie et dans le reste de Bruxelles (six communes), BASE s'appuiera sur le réseau câblé de VOO/Orange grâce à l'accord de gros que Telenet et Orange ont conclu en 2023 et qui permet l'accès audit réseau pendant 15 ans.