Telenet se lance sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques

Via sa filiale Blossom, Telenet entend se concentrer dans un premier temps sur l'installation et l'activation de bornes de recharge intelligentes pour les employés d'entreprises. Une solution destinée aux travailleurs indépendants et aux particuliers est prévue dans un second temps.

Dans les mois à venir, Telenet migrera l'ensemble de sa flotte de véhicules de société électriques vers Blossom. De plus, l'entreprise basée à Malines prévoit le lancement d'un projet pilote impliquant une partie de la flotte de la banque BNP Paribas Fortis.