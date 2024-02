Tempête Louis: courant rétabli dans 70.000 foyers, 20.000 encore privés d'électricité, selon Enedis

Outre les 90.000 foyers plongés dans le noir, la tempête Louis, qui a balayé la France jeudi, avec des vents dépassant les 100 km/h et des pluies diluviennes, a provoqué la mort d'un automobiliste noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres.

Il s'agit de la plus grosse tempête depuis le début de l'année, d'une intensité moindre toutefois que Ciaran et Domingos qui avaient provoqué la mort de trois personnes et privé plus d'un million de foyers d'électricité, surtout en Bretagne, début novembre.