Tensions sur les taux: Wall Street conclut en baisse

"Avec une activité économique et un marché du travail en bonne santé, et une inflation qui descend progressivement à 2%, je ne vois aucune raison d'agir aussi vite ou de réduire aussi rapidement que par le passé", a déclaré M. Waller. La semaine dernière le marché escomptait dans ses prix 77% de chances une baisse des taux de la Fed dès mars.

Mardi, ce pourcentage était descendu à 65% alors que les taux obligataires remontaient nettement. Les rendements sur les bons du Trésor à dix ans passaient à 4,06% contre 3,93% à la dernière clôture. Vers 21H15 GMT, les taux plus courts à deux ans grimpaient aussi à 4,22% contre 4,14% vendredi.

La séance a commencé avec le plongeon d'un indice d'activité manufacturière dans la région de New York (Empire State) pour janvier à son plus faible niveau depuis la pandémie en mai 2020. Le baromètre d'activité, mesuré par la Fed de New York, s'est écroulé de 29,2 points à -43,7. Mais pour les analystes, cet indice mensuel et régional présente beaucoup de fluctuation et n'est "pas concluant", selon Kieran Clancy, économiste à Pantheon Macroeconomics.

La banque Goldman Sachs a gagné 0,72% à 380,48 dollars après des bénéfices en hausse de 58% sur un an au quatrième trimestre. La progression des revenus liés à son activité de courtage d'actions a compensé la faiblesse d'autres divisions, dont les revenus de conseil en fusion.