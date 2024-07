"Tentative de meurtre" aux Fêtes de Bayonne, la victime dans un "état gravissime"

Une victime "dans un état gravissime" et un agresseur multirécidiviste, mis en examen pour tentative d'homicide: les Fêtes de Bayonne, endeuillées en 2023 par le meurtre d'un habitant, font une nouvelle fois face à la violence.

Les faits sont survenus jeudi soir, au lendemain du lancement des fêtes, au niveau d'une gare routière spécialement mise en place pour les festivités qui accueillent des centaines de milliers de personnes chaque année.

Les versions sur l'origine de l'altercation entre les deux hommes diffèrent. La victime, un festayre âgé de 58 ans et en état d'ébriété (1,87 g d'alcool par litre de sang), aurait invectivé le mis en cause, un Français guadeloupéen de 39 ans qui évoque des propos à caractère raciste, ce que la compagne de la victime conteste, a retracé le procureur.

La pression monte malgré les tentatives d'apaisement du chauffeur et du régulateur de la société de transport. Les deux hommes se retrouvent à l'extérieur du bus et le mis en cause se précipite vers le quinquagénaire, criant "Je suis un champion de boxe", a poursuivi M. Bourrier.