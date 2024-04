Tesla compte présenter son robotaxi début août

Dans la foulée, l'action Tesla a bondi de 6% dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York.

Mais le développement du robotaxi a rencontré quelques embûches, en particulier liées aux inquiétudes des autorités réglementaires et du public concernant la sécurité.

"Ce sera surhumain à un degré tel que cela paraîtra étrange, dans le futur, (de concevoir) que les humains ont conduit des voitures, même en étant fatigués et ivres", ajoutait-il.

Et Tesla a également maille à partir en Chine, avec la forte concurrence des constructeurs locaux et, surtout, de BYD qui lui a ravi le titre de plus gros vendeur mondial de véhicules électriques au quatrième trimestre 2023.