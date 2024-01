Tesla déçoit les attentes au 4T, et prévient d'une croissance plus lente en 2024

Entre octobre et décembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 25,17 milliards de dollars (+3% sur un an) et un bénéfice net de 7,93 milliards de dollars, gonflé par un avantage fiscal exceptionnel de 5,9 milliards.

A données comparables, le bénéfice net s'établit à 2,48 milliards de dollars (-39% sur un an). Et, rapporté par action --référence pour les marchés--, il ressort à 71 cents.