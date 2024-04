Tesla: Elon Musk supprime deux services et licencie au moins 500 employés

Le milliardaire Elon Musk a fermé deux services du constructeur automobile Tesla, renvoyant avec effet immédiat leurs deux responsables et annonçant le licenciement de leurs employés, soit au moins 500 personnes, publie mardi le média américain The Information.

"Nous devons être absolument intransigeants au sujet des effectifs et de la réduction des coûts", écrit le patron de Tesla, dans un courriel interne envoyé lundi et que The Information dit avoir consulté.

Selon ce média, le milliardaire annonce le départ dès mardi matin de Rebecca Tinucci, directrice du groupe Supercharger, et de Daniel Ho, responsable des nouveaux produits après avoir participé au développement de la plupart des voitures Tesla, ainsi que la dissolution de leurs services.