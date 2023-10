Tesla: les volumes de production et de livraisons affectés au troisième trimestre

Le constructeur automobile américain Tesla a annoncé lundi que ses volumes de production et de livraison avaient été affectés au troisième trimestre par des opérations de maintenance prévues, tout en confirmant son objectif de production pour l'ensemble de l'année.

Les analystes de Wedbush ont remarqué un volume de livraisons inférieur aux anticipations du marché, à cause d'un arrêt plus long que prévu des usines d'Austin (Etats-Unis) et de Shanghai (Chine) qui représente un déficit d'environ 20.000 véhicules.

"Nous entrevoyons des jours meilleurs pour le quatrième trimestre et pour 2024", ont-ils noté.

Tesla a néanmoins confirmé son objectif de produire 1,8 million de véhicules en 2023.