TF1 lance "Bonjour!", nouvelle venue dans la bataille des matinales

Rentrée au bulldozer pour TF1: la première chaîne de France inaugure lundi "Bonjour!", sa première matinale depuis 1990, sous la houlette de Bruce Toussaint et d'une ribambelle de chroniqueurs, soucieuse de rebattre les cartes sur cette tranche horaire dominée par France 2 et Télématin.

Cette nouvelle émission, conçue en trois mois, s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large du groupe TF1, avec au programme lundi la résurrection de "Plus belle la vie" et le lancement d'une nouvelle plateforme de streaming gratuite, TF1+.