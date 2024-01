TF1 lance "Bonjour!", nouvelle venue dans la bataille des matinales

Cette nouvelle émission, conçue en trois mois, s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large du groupe TF1, avec au programme lundi la résurrection de "Plus belle la vie" et le lancement d'une nouvelle plateforme de streaming gratuite, TF1+.

Rentrée au bulldozer pour TF1: la première chaîne de France a inauguré lundi "Bonjour!", sa première matinale depuis 1990, sous la houlette de Bruce Toussaint et d'une ribambelle de chroniqueurs, soucieuse de rebattre les cartes sur cette tranche horaire dominée par France 2 et Télématin.

"Toutes les grandes chaînes mondiales ont un +morning show+, c'est une suite logique pour TF1 d'avoir un rendez-vous matinal d'info et de talk", relève auprès de l'AFP Bruce Toussaint, chipé à BFMTV pour sa bonhomie et qui sera entouré de nombreuses recrues maison comme Christophe Beaugrand ou Laurent Mariotte.

L'émission, misant sur un décor chaleureux (celui d'un appartement) et de la bonne humeur, est rythmée par un JT toutes les 30 minutes, présenté par Garance Pardigon, des interventions multiples depuis les régions, ainsi que des chroniques sur le bien-être, la santé, la famille, l'innovation ou encore la gastronomie.

TF1 espère attirer un public plus large que les dessins animés et le téléshopping jusqu'alors diffusés sur cette tranche horaire. La première chaîne y était particulièrement faible, devancée par France 2, BFMTV et CNews.

"On a les deux principaux carrefours d'information du pays, le soir et le midi, à 20 heures et à 13 heures. On ne peut que constater que le matin est aussi un moment d'information important pour les Français, et on voulait être présents", a expliqué sur France Inter le PDG de TF1, Rodolphe Belmer.