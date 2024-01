TGV: 2023 année record avec 122 millions de passagers transportés

"Un TGV sur trois a circulé complet l'an dernier", a précisé le patron de SNCF Voyageurs, un taux qui monte à 60% pour le Ouigo, le TGV low-cost à classe unique, sans voiture bar et sans remboursement possible.

Les trains Intercités ont eux aussi connu une croissance soutenue, avec 11 millions de voyageurs (+4,5%).

Conséquence de cet engouement, les clients prennent leurs billets de plus en plus en avance. "Un billet sur deux est acheté plus de 24 jours avant le départ", a indiqué Christophe Fanichet, soit trois jours de plus qu'en 2022.

En 2024, les effectifs de SNCF Voyageurs, qui compte 66.000 employés, vont croître pour la deuxième années d'affilée, après de nombreuses années de régression.