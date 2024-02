Threads, rival de X, compte plus de 130 millions d'utilisateurs mensuels

Le réseau social Threads, rival de X (ex-Twitter), compte plus de 130 millions d'utilisateurs par mois, a annoncé le patron de sa maison-mère Meta, Mark Zuckerberg, en marge de la publication de résultats trimestriels. Threads a vu les rangs de ses utilisateurs gonfler de 30 millions de personnes en trois mois.

La plateforme a finalement été lancée en Europe en décembre 2023, après des mois d'attente.

Mark Zuckerberg estime que Threads a le potentiel de compter plus d'un milliard d'utilisateurs. À titre de comparaison, deux filiales de Meta, Facebook et Instagram comptent respectivement 3,07 et deux milliards d'utilisateurs mensuels actifs.