Timide remontée du BEL 20 après trois baisses consécutives

Solvay (24,04) et UCB (94,20) étaient négatives de 0,21 et 0,90% tandis que Syensqo (84,93) et arGEN-X (369,90) s'appréciaient de 0,77 et 0,98%.

AB InBev (58,50) ne gagnait plus que 0,41%, KBC (62,58) et Ageas (39,61) progressant de 0,87 et 0,64%, Melexis (78,80) et D'Ieteren (175,50) de 0,96 et 0,86%.

Elia (103,00) perdait 0,48%, rejointe par Aperam (28,70) et Umicore (19,85) qui avaient viré de 0,73 et 0,38% à la baisse, Sofina (213,80) et Proximus (8,262) cédant 0,09 et 0,39%.

Wereldhave Belgium (47,50) rebondissait par ailleurs de 6,5% après sa chute de 4,1% de la veille, Immobel (24,10) et VGP (104,30) reculant par contre de 2,6 et 1,5%, Banimmo (3,16) de 2,5%.