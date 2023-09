Timide tentative de rebond du BEL 20 qui repart à la baisse

AB InBev (50,40) reculait de 0,9% et KBC (59,04) de 0,6% tandis que Ageas (38,52) cédait 0,2%, Barco (18,30) et Sofina (190,30) étant négatives de 1 et 0,7%.

Elia (93,70) venait de repartir de 0,1% à la baisse alors que Aedifica (51,60) et Cofinimmo (63,10) emmenaient les baisses en perdant 1,4% devant Umicore (21,45) et Proximus (7,63) qui reperdaient 1,2 et 0,9%.

Solvay (103,20) et UCB (78,48) avaient viré de 0,2 et 0,1% dans le rouge, rejoignant arGEN-X (457,20) et Galapagos (32,61) qui se dépréciaient de 0,3%.

Colruyt (40,85) jouait par ailleurs la vedette en s'envolant de plus de 12% après relèvement des prévisions du Groupe, écart ramené momentanément à 10,6%.

Bpost (5,115) et Belysse (0,77) regagnaient 3,9 et 2,7% alors que la BNB (477,00) repassait de 2,6% dans le vert, Iep Invest (5,45) et Intervest Offices (13,66) abandonnant 3,5 et 2%.