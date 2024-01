Titres-services: les syndicats déposent un préavis de grève en front commun

A la suite de la dénonciation des conventions collectives sur la prime de fin d'année et l'allocation de chômage économique par deux fédérations patronales, les syndicats déposent un préavis de grève, font-ils savoir vendredi à travers un communiqué commun. Le 7 février, ils réuniront leurs délégués à Bruxelles et planifieront des actions concrètes.

Deux des trois fédérations d'employeurs du secteur des titres-services, Federgon et Vlaams Platform DCO ASBL, avaient unilatéralement dénoncé le 26 décembre les conventions collectives de travail (CCT) relatives à la prime de fin d'année et à l'allocation de chômage. Une décision qui ne passe pas auprès des syndicats qui dénoncent une volonté de priver les travailleurs de leur prime de fin d'année.

"Il s'agit là d'une attitude sans précédent qui constitue une violation de toutes les règles en matière de concertation sociale. Une déclaration de guerre pure et simple à l'égard des aide-ménagères qui témoigne d'une arrogance et d'un mépris immenses à l'égard des syndicats et des travailleuses du secteur. Par ailleurs, il s'agit d'un dangereux précédent qui pourrait s'étendre à d'autres secteurs. Les syndicats n'ont donc d'autre choix que de réagir fermement. Un préavis de grève est déposé ce 12 janvier", expliquent les syndicats.