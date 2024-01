Tom De Block nommé à la tête de Google Belgique et Luxembourg

"Je suis très fier de tout le travail que Google a accompli pour soutenir la transformation numérique de la Belgique au cours des dernières années", a commenté Thierry Geerts, qui quittera la filiale belge le 31 mars. "Je suis également fier de l'équipe et de la culture que nous avons construites et du potentiel qu'a Google de continuer à avoir un impact positif dans notre pays."

L'actuel patron a véritablement contribué à positionner la société en Belgique et a fait un excellent travail en aidant les entreprises, petites et grandes, à développer leur présence en ligne, a salué Google, relevant qu'il a été très activement impliqué dans les transformations numériques réussies de l'économie belge et luxembourgeoise.

Tom De Block, quant à lui, a rejoint l'équipe du géant de l'internet il y a près de 10 ans et dirige actuellement les ventes pour les clients en Belgique et au Luxembourg. Avant cela, il a passé 15 ans à l'étranger dans le monde créatif des arômes et des parfums chez IFF et Givaudan, les leaders de cette industrie, en tant que directeur Marketing & Consumer Insights.

Durant le mandat de Thierry Geerts, la multinationale a investi plus de 3 milliards d'euros en Belgique. Elle emploie désormais plus de 500 personnes à travers le pays.