Totalement Down et Extinction Rebellion manifestent devant le siège de Total à Bruxelles

Des activistes de Totalement Down et Extinction Rebellion ont mené samedi après-midi une action de protestation devant le siège de Total Energies, boulevard Anspach, à Bruxelles. Les militants entendaient ainsi manifester contre le projet EACOP, qui prévoit la construction d'un nouvel oléoduc en Ouganda et en Tanzanie, et convaincre de la sorte Amundi, Marsh et Standard Bank de ne pas financer le projet qualifié d'attaque contre le climat.

"EACOP (pour "East African Crude Oil Pipeline", NDLR) est un projet pétrolier que TotalEnergies a l'intention de lancer en Ouganda et en Tanzanie et qui, s'il se concrétise, serait le plus grand oléoduc chauffé jamais construit", explique Elliot, activiste pour Extinction Rebellion. "Des ONG, des scientifiques, des associations locales et internationales alertent depuis des années sur les effets néfastes de ce projet sur les populations et l'environnement."

"Non seulement l'EACOP met en danger plus de 2.000 km2 de réserves naturelles, mais une fois achevée, il rejetterait jusqu'à 34,3 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui est bien plus que les émissions actuelles de l'Ouganda et de la Tanzanie réunies", ajoute le militant. "En outre, il a déjà touché les habitations et les propriétés de plus de 100.000 personnes. Il est grand temps de mettre fin à la stratégie colonialiste et écocide de TotalEnergies."