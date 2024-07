TotalEnergies: bénéfice en baisse de 7% au 2e trimestre, inférieur aux attentes

Le géant pétrolier TotalEnergies a enregistré un bénéfice en baisse de 7% sur un an au deuxième trimestre, à 3,8 milliards d'euros, a annoncé le groupe jeudi, en deçà des prévisions des analystes, sur fond de baisse des marges de raffinage et de repli des ventes et du prix du gaz.

Entre avril et juin, la performance opérationnelle (résultat opérationnel net ajusté) de la 4e major pétro-gazière mondiale a reculé dans son activité prioritaire du gaz liquéfié (GNL), "dans un contexte de moindre demande" en Europe, et encore plus encore dans l'activité raffinage-chimie en raison de la "baisse des marges de raffinage" principalement en Europe et au Moyen-Orient, selon le communiqué du groupe.

En revanche, elle s'affiche en hausse dans sa division reine de l'exploration-production, grâce à des prix du pétrole soutenus, et dans sa branche électricité qui comprend les énergies renouvelables.

Sur l'ensemble du premier semestre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 9,5 milliards de dollars en léger recul de 1% sur un an, selon le groupe, qui avait engrangé des profits records en 2022 et 2023.