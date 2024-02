TotalEnergies vers de nouveaux bénéfices records en 2023

Partager:

Après Shell, BP, ExxonMobil, TotalEnergies présente à son tour mercredi ses résultats pour l'année 2023 qui pourraient dépasser ses bénéfices historiques de l'année 2022 malgré un contexte déprimé pour les prix du gaz et du pétrole. Le groupe français ferme le bal des résultats annuels des majors pétrolières et gazières, marqués par un recul de leurs profits sur fond de baisse des prix des hydrocarbures.

Les analystes s'attendent à ce que la 4ème major mondiale publie encore des résultats exceptionnels, proches des profits les plus hauts de son histoire atteints en 2022 (19 milliards d'euros). Le bénéfice net non ajusté du groupe serait de 22,80 milliards de dollars (21 milliards d'euros) selon les analystes consultés par Bloomberg, et de 23,63 milliards (22 milliards d'euros) selon le consensus de Factsect. Comme les autres majors, TotalEnergies avait profité en 2022 de la flambée des prix du gaz et du pétrole, dans un marché bouleversé par la reprise économique post-pandémie et l'invasion russe de l'Ukraine. Depuis, les cours ont reflué, même s'il restent encore élevés par rapport à la période d'avant-crise de l'énergie.

Précédant les résultats de TotalEnergies, le géant Shell a publié la semaine dernière un bénéfice divisé par plus de deux en 2023, pénalisé par la baisse des prix des hydrocarbures. L'autre Britannique BP, et les américaines Exxon-Mobil et Chevron ont elles aussi pâti du reflux des hydrocarbures. Dans cet environnement baissier pour l'énergie, TotalEnergies devrait pourtant mieux résister que ses pairs. Le groupe tire profit de sa stratégie d'achat/vente de gaz, de son portefeuille d'actifs pétroliers à bas coûts et des revenus de sa production électrique. Alors que ses milliards de profits donnent lieu chaque trimestre à des débats alimentés par les politiques et les ONG, le groupe a d'ores et déjà tenu à publier mardi, veille de ses résultats annuels, ses "contributions et engagements" pour la France.