Toujours prudent, le BEL 20 limite à nouveau sa perte en fin de journée

Les résultats et perspectives de D'Ieteren (176,20) étaient accueillis par un recul de 2,65%, celle-ci étant suivie de Sofina (202,80) et Aperam (26,03) avec des baisses de 2,22 et 2,18%. Elia (104,70) et KBC (67,52) se distinguaient par des hausses de 2,85 et 1,59% tandis qu'Ageas (38,09) gagnait 0,77%, AB InBev (55,60) terminant de justesse de 0,02% dans le rouge.

Les résultats de SmartPhoto (27,50) étaient accueillis par une hausse de 2,2%, ceux de Banimmo (2,94) par un plongeon de 6,9% tandis qu'on relevait des chutes de 5,8 et 4,3% en Bpost (3,328) et Atenor (5,80), Bekaert (46,02) et Immobel (22,55) reculant de 2,7 et 3%, Agfa-Gevaert (1,02) et Ontex (7,20) de 2,3%, Azelis (18,95) et Recticel (10,50) de 4,3 et 6,2%.

Les mesures de survie annoncées par Mithra (0,37) faisaient plonger le titre de 27,7% après avoir perdu jusqu'à 42% en début de journée, Celyad (0,361) abandonnant 5% alors que Nyxoah (14,00) remontait de 4,9%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0865 USD, contre 1,0855 dans la matinée et 1,0860 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 63.115 euros, en progrès de 815 euros.